"¡Hay que darle sus tranquilizantes!”, Lupillo Rivera arremete contra Alfredo Adame y Belinda por lo que ventiló en su libro

Tras la respuesta de Belinda sobre las supuestas intimidades que reveló Lupillo Rivera, el cantante de regional dejó clara su postura. ¡Les dijo de todo!

Tras la respuesta de Belinda sobre las supuestas intimidades que reveló Lupillo Rivera, el cantante de regional dejó clara su postura. Además, aprovechó la ocasión para arremeter contra Alfredo Adame, quien habría defendido a la cantante de pop.

