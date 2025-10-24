inklusion logo Sitio accesible
"¡No le tengo miedo a nada de demandas!”, Lupillo Rivera presentó su libro en México

Pese a toda la polémica que se desató con Belinda y su libro publicado en Estados Unidos, Lupillo Rivera presentó su material en México con algunas diferencias.

Pese a toda la polémica que se desató con Belinda y su libro publicado en Estados Unidos, Lupillo Rivera presentó su material en México y aclaró que esta versión tiene algunas diferencias en comparación con la versión que se vende en Estados Unidos. Entre otras cosas, aclaró que no le tiene miedo a demandas. Así lo aclaró el cantante de música regional.

