inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Y la luna de miel y los hijos? Mane de la Parra reacciona a los cuestionamientos tras su boda

Mane de la Parra reveló por qué no han tenido su luna de miel y detalló sus planes sobre tener hijos. Además, aclaró por qué su boda fue privada y alejada de los medios.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de su emotiva boda con Ligia Uriarte, Mane de la Parra detalló por qué no han tenido su luna de miel y reveló cuáles son sus planes sobre tener hijos. Además, aclaró por qué su boda fue privada y alejada de los medios.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×