¿Y la luna de miel y los hijos? Mane de la Parra reacciona a los cuestionamientos tras su boda
Mane de la Parra reveló por qué no han tenido su luna de miel y detalló sus planes sobre tener hijos. Además, aclaró por qué su boda fue privada y alejada de los medios.
TV Azteca
