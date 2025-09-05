La Granja VIP: recoger huevos de gallina tiene su chiste, ¡y aquí te explicamos por qué!

Recoger huevos de gallina se perfila como una de las tareas campestres que, sí o sí, tendrán que realizar las celebridades de La Granja VIP como parte de su día a día, ¿pero este trabajo se hace en la mañana o en la tarde? ¿Estas aves necesitan comida especial? ¿Cuántos huevos ponen al día? ¡Entérate de todo a continuación!

¿Qué deberían saber las celebridades de La Granja VIP antes de recoger huevos de gallina?

De acuerdo con el sitio Experto animal que citó al Instituto de Estudios del Huevo, todas las gallinas comienzan a poner huevos cuando entran a la edad fértil; es decir, a partir de los 5 meses de vida. Sin embargo, existen factores determinantes a tomar en cuenta.

Aunque no lo creas, las gallinas dependen de las horas de luz (ya sea natural o artificial) para poner huevos y es por ello que en algunos gallineros tengan lámparas funcionando todo el día ya que, por lo general, estas aves en condiciones naturales sólo ponen un huevo al día.

Por otro lado -¡y ojo aquí, granjeros!- como el proceso de formación de un huevo tarda de 24 a 26 horas, la mayoría de las gallinas son “más trabajadoras” al amanecer, por lo que la mejor hora para darte una vuelta por el corral o el gallinero es entre las 07:30 de la mañana y las 03:30 de la tarde... ¡por cierto, conviene no esperar mucho para retirar el huevo porque éste podría ensuciarse o ser aplastado por la misma gallina!

No, la aparición de un huevo no significa que vaya a nacer un pollito . Como este alimento es un óvulo de gallina sin fertilizar, ponerlos forma parte de la naturaleza de estas aves; sin embargo, las celebridades de La Granja VIP deberán poner mucho cuidado en ciertos aspectos como los siguientes:

EDAD: Las gallinas pueden producir huevos todos los días hasta sus 2 años de vida.

CLIMA: En la primavera y el verano, cuando hay más horas de luz, la producción de huevos aumenta.

SALUD: Las gallinas necesitan tener alimento, agua fresca y ser revisadas por un veterinario con regularidad.

¡CERO ESTRÉS! Para que una gallina ponga huevos debe haber armonía en el corral, mucha limpieza y tenerla en un espacio amplio alejada de sus depredadores naturales.