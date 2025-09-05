Pagan 8,000,000 por moneda de 20 pesos por su diseño único

Desde hace un tiempo, la numismática ha tomado mucha fuerza en nuestro país, por lo que cada día es más frecuente encontrarse coleccionista de monedas y billetes, los cuales son buscados por tener un error de impresión o por ser ediciones conmemorativas de alguna fecha importante, tal es el caso de una moneda de 20 pesos que se oferta es millones en la actualidad.

¿Cómo es esta moneda de 20 pesos?

Esta moneda de 20 pesos, fue emitida por el Banco de México con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, por lo que de inmediato se convirtió en una de las más buscadas por los coleccionistas.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo. [VIDEO] Es más sencillo reconocer su falsedad si conoces sus características.

Este ejemplar forma parte de una serie conmemorativa que fue lanzada en 2021, en la actualidad todavía está en circulación y es válida para hacer transacciones. La moneda en cuestión está elaborada con una composición bimetálica de cuproníquel al centro, mientras que el aro es de bronce con aluminio, tiene un peso de 12.67 gramos y un diámetro de 30 milímetros con un canto estriado discontinuo.

En el anverso, se puede ver el Escudo Nacional, mientras que en el reverso se encuentra representada la entrada del Ejército Trigarante a la capital mexicana, el 27 de septiembre de 1821, el cual era comandado por Agustín de Iturbide.

MercadoLibre

¿En dónde se vende esta moneda de 20 pesos?

Esta moneda ha sido anunciada en la plataforma de Mercado Libre, donde por ser un ejemplar conmemorativo de una fecha importante, el vendedor la ha ofertado en 7 millones 500 mil pesos, lo cual ha dejado a muchos sin palabras, ya que todavía se encuentra en circulación.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

