El día que Pepe Aguilar habló abiertamente de los “problemas mentales” de su hijo Emiliano

Durante años, la familia Aguilar ha proyectado una imagen de unidad y fortaleza. Pero detrás de cámaras, también han atravesado momentos difíciles, especialmente relacionados con la salud mental de uno de sus integrantes: Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su hijo Emiliano Aguilar?

En una charla muy personal con medios, Pepe compartió uno de los capítulos más duros que vivió como padre. Y es que, según dijo en 2017, su hijo Emiliano fue diagnosticado con trastorno bipolar, un proceso que, según contó, no fue nada fácil de enfrentar para la familia.

“Hay gente que necesita ayuda profesional, y si tienes que medicarte, pues te medicas. Lo importante es estar bien”, expresó en aquel momento.

TV Azteca Emiliano Aguilar advirtió a Pepe Aguilar que no permitirá que hablen de su mamá.

La frase dejó ver no solo su preocupación como padre, sino también su compromiso por visibilizar un tema que todavía se sigue evitando en muchas familias.

Cómo enfrentaron el diagnóstico de Emiliano Aguilar en la familia

De acuerdo con el cantante de “Por mujeres como tú", aceptar el diagnóstico de su hijo fue un reto, pero lo más importante fue acompañar a Emiliano durante todo el proceso.

Buscaron apoyo profesional y comenzaron a hablar del tema sin tabúes. Esa apertura fue clave para que Emiliano pudiera comenzar un tratamiento adecuado.

Don Pepe enfatizó que no se trata de debilidad, sino de fortaleza. “No es debilidad, al contrario. Es valentía buscar estar bien”, dijo, dejando claro que enfrentar un problema de salud mental requiere mucho coraje.

Aseguró que como familia no lo iban a dejar solo. Que estaban enfocados en apoyarlo y en acompañarlo de la mejor manera posible. También habló del estigma que existe en torno a la salud mental, sobre todo cuando se trata de hombres jóvenes, y de lo importante que es no minimizar estos temas.

¿Por qué es importante hablar de salud mental?

El testimonio de Pepe Aguilar sirve como recordatorio de que la salud mental también forma parte del bienestar familiar, y que no importa si eres una figura pública: todos estamos expuestos a este tipo de desafíos.