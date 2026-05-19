¡Le estorba! Gabriela quiere correr de su casa a su hijastra

Gabriela se quedó viuda hace dos años y su hijastra se quedó en su casa y le urge que se vaya. Todo comenzó cuando Gabriela tomó la decisión de casarse por bienes mancomunados, pero no contaba con que su esposo falleciera sin dejar testamento. Según Gabriela, el departamento donde vive le pertenece, pues ella y su esposo pagaron juntos el inmueble. ¿La hija del fallecido también podría tener derechos sobre el departamento?