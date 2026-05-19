¡Se tendrá que aguantar! Jocelyn cree que heredará el departamento de su papá

Jocelyn, la hijastra de Gabriela, acusa a su madrastra de quererla correr del departamento que entre su papá y Gabriela compraron. Aunque él ya murió, Jocelyn no se piensa salir del inmueble, pues también le pertenece. Aunque Jocelyn no se ha asesorado, Jocelyn asegura que su papá no la dejaría desprotegida; sin embargo, todo se está complicado porque su papá no dejó testamento. ¿Qué pasaría con las cuentas bancarias y otros bienes del difunto? Afortunadamente, la especialista de la clínica de emociones les explica claramente los términos legales a los que se atienen.