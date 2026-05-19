¿No fue abandono? Bertha se alejó de su hija cuando cumplió 18 años

Bertha, la mamá de Jocelyn, entra a la clínica de emociones para negar que abandonó a su hija, pues Jocelyn ya tenía más de 18 años cuando la dejó de ver. Bertha explica las razones por las que se alejó de Jocelyn, mientras que Gabriela aprovecha cada oportunidad para agredirla. Ahora, Bertha quiere apoyar a su hija para que no se quede sin el departamento que cree que le heredó su padre. ¿Bertha y Jocelyn lograrán ponerse de acuerdo para enfrentar a Gabriela?