¡Marcos Valdés desata la polémica, salva a Dani Parra e Ime Tuñón queda eliminada de La Academia VLA!
Marcos Valdés, conmovido por la situación que atraviesa Dani Parra, la salvó de la eliminación de La Academia VLA; Ime Tuñón también dejó la competición de canto.
TV Azteca
Marcos Valdés, conmovido por la situación que atraviesa Dani Parra, la salvó de la eliminación de La Academia VLA. Después de conocer los resultados de las votaciones, Ime Tuñón también dejó la competición de canto. Aquí todos los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO