Margarita Gralia esclarece los rumores de retiro y Anette Michel reacciona a los padecimientos de Yolanda Andrade

Margarita Gralia, Anette Michel y Azela Robinson, ‘tomaron los micrófonos’ durante la alfombra roja de la obra de teatro Dios Mío Hazme Viuda Por Favor; esto fue lo que nos compartieron.

TV Azteca

Durante la alfombra roja de la obra de teatro Dios Mío Hazme Viuda Por Favor, Margarita Gralia esclareció los rumores sobre su retiro y Anette Michel se pronunció sobre las enfermedades degenerativas que padece Yolanda Andrade. Además, Azela Robinson compartió su experiencia trabajando con Karol G.

