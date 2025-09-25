"¡No eres bienvenido aquí!”, Margarita McKenzie ‘lee la cartilla’ a Alberto del Río ‘El Patrón’

Alberto del Río, ‘El Patrón’, el reciente granjero revelado, visitó el foro de Venga La Alegría para hablar de La Granja VIP. Sin embargo, después de los hechos ocurridos a finales de mayo del 2025, la encargada de RH tuvo que ‘leerle la cartilla’. Así ‘se cuadró' Alberto del Río ante Margarita McKenzie en Venga La Alegría. ¿Será que ya encontró a ‘su patrona’?