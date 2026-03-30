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Margarita Mackenzie revela quién es el empleado del mes ¿quién es tu conductor favorito?

El mes de marzo ya está llegando a su fin por lo que la encargada de Recursos Humanos, Margarita Mckenzie, tomó en cuenta a todos los colaboradores de Venga La Alegría para elegir al empleado del mes.

¡Todo se toma en cuenta! Los colaboradores del programa hablaron de las cualidades de los conductores y Margarita Mackenzie ya nombró a un conductor como el empleado del mes, pues es puntual y siempre se pone la camiseta del equipo.

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