inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Los ‘basculeó! Margarita McKenzie ventaneó a los conductores ‘pasaditos de peso’ y tomó ‘fuertes’ medidas

Margarita McKenzie ‘basculeó' a los conductores de Venga La Alegría y no dudó en tomar medidas para bajar esos kilitos de más... ¿Imaginas a quién le fue peor?

Videos,
Venga La Alegría

Fiel a su estilo, Margarita McKenzie ‘basculeó' a los conductores de Venga La Alegría y no dudó en ponerlos a hacer ejercicio para bajar esos kilitos de más que acumularon en las festividades de Fin de Año. ¿A quién le fue peor con la báscula? ¡No lo creerías!

Tags relacionados
Margarita McKenzie

Videos