¡Los ‘basculeó! Margarita McKenzie ventaneó a los conductores ‘pasaditos de peso’ y tomó ‘fuertes’ medidas
Margarita McKenzie ‘basculeó' a los conductores de Venga La Alegría y no dudó en tomar medidas para bajar esos kilitos de más... ¿Imaginas a quién le fue peor?
Fiel a su estilo, Margarita McKenzie ‘basculeó' a los conductores de Venga La Alegría y no dudó en ponerlos a hacer ejercicio para bajar esos kilitos de más que acumularon en las festividades de Fin de Año. ¿A quién le fue peor con la báscula? ¡No lo creerías!