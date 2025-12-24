¡Festejo triple! María Perroni, hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, cuenta lo que celebrarán esta Nochebuena
Pasar la Navidad en familia no siempre es sencillo, pero María Perroni cuenta que con madurez y acuerdos logra pasar estas fechas junto a sus papás Mariana Garza y Pablo Perroni.
¡Ojo a lo que María Perroni contó sobre los regalos que 'no se envuelven'!