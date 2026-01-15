¿Aún duele el final de OV7? Mariana Ochoa se sincera sobre Lidia Ávila y el grupo que marcó su trayectoria

Mariana Ochoa revela que ya habló con Lidia Ávila luego de que la cantante reprobara que sus compañeros sigan cantando éxitos de OV7 por separado. Y aunque las canciones de OV7 son parte de su ADN, Mariana Ochoa confiesa que el final del grupo sigue doliendo y que es una herida que no ha terminado de cerrar.