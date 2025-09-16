inklusion logo Sitio accesible
"¡Somos un matrimonio!”, Mariana Seoane reaccionó a las quejas del novio de Susana Zabaleta hacia la prensa

Tras su presentación en las fiestas patrias y luego de las quejas del novio de Susana Zabaleta hacia la prensa, Mariana Seoane aclaró su postura hacia el trabajo de los medios.

Luego de su presentación en Xochimilco por las fiestas patrias y después de fuertes las quejas del novio de Susana Zabaleta hacia la prensa, Mariana Seoane reaccionó al lamentable suceso y dejó clara su postura sobre su relación con los medios de comunicación. Esto fue lo que dijo la cantante.

