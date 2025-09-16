Así explotó Kim Shantal en Tentados por la Fortuna: ¿pasará lo mismo en La Granja VIP?

Kim Shantal, la tercera celebridad confirmada para La Granja VIP , protagonizó un electrizante momento en Tentados por la Fortuna que dejó a todos con la boca abierta: ¡le dijo de todo a Víctor Ortiz delante de sus compañeros y ahora todos se preguntan si esto se repetirá!

¿Qué pasó con Kim Shantal en Tentados por la Fortuna?

Como te comentamos hace unos días, Kim Shantal llega a La Granja VIP con toda una experiencia en la telerrealidad y retos extremos que seguramente le servirá mucho, y es que hace unos meses nuestra adorada granjera se unió a 12 aventureros que compitieron en las pruebas extremas de Tentados por la Fortuna.

La supervivencia, la adrenalina y las traiciones llegaron a su punto máximo a inicios de abril del 2025, cuando la conductora Itatí Cantoral anunció que Damián fue eliminado del reality por una traición de Brenda, su compañera, algo que Kim Shantal no soportó.

En aquella ocasión, la ahora granjera hizo gala de su carácter fuerte y le dijo de todo a Brenda y a Víctor Ortiz, otro de los participantes ya que siempre pensó que ambos eran cómplices en Tentados por la Fortuna: ¡les dijo sus verdades frente a frente, sobre todo a Víctor, y protagonizó uno de los momentos más tensos de TV Azteca!

“Cállate tú, perro faldero asqueroso... Me gusta que salga tu bestia... Simio”, expresó Kim Shantal en aquella ocasión bastante molesta.

Al final, el enfrentamiento entre Kim Shantal y Víctor Ortiz culminó la noche del 18 de abril, cuando ella salió eliminada de Tentados por la Fortuna al perder un reto precisamente contra su más encarnizado rival... ¡qué tal!

Como ves, no sólo Alfredo Adame es bueno para tirar factos en vivo : ¡Kim Shantal también tiene su carácter y esto podría regalarnos varios momentos épicos en La Grabja VIP! ¿Crees que roces como este también lleguen al establo y al huerto en medio del estiércol y el trabajo duro? ¡Habrá que averiguarlo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

Con Kim Shantal como una de las celebridades dispuestas a todo con tal de ganar el jugoso premio final de La Granja VIP, las especulaciones virales se dispararon, sobre todo porque ya comprobamos que la bailarina e influencer es de armas tomar: ¡no te pierdas el estreno de este nuevo reality show el 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!