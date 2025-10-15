inklusion logo Sitio accesible
Maribel Guardia revela cuál es la prenda de Julián Figueroa que nunca se quita

Maribel Guardia compartió qué prenda de su fallecido hijo, Julián Figueroa, se encontró y utiliza todos los días. Además, confirmó que sí se cambiarán de casa.

Maribel Guardia compartió qué prenda de su fallecido hijo, Julián Figueroa, se encontró y ahora utiliza todos los días. Como ya lo había anticipado, la consagrada actriz y su pareja cambiarán de casa, aunque aún no define qué sucederá con el inmueble donde vivió con su hijo.

