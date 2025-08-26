inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Maribel Guardia responde a las declaraciones de Imelda Tuñón sobre que se olvide de su nieto

La actriz Maribel Guardia hace frente a los comentarios de Imelda Tuñón sobre la suspensión del apoyo económico que le brindó.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace

En Zona de Espectáculos de Venga La Alegría, Maribel Guardia hace frente a los comentarios de Imelda Tuñón que hizo en su contra.

Por si te lo perdiste, te compartimos las polémicas declaraciones de Imelda Tuñón:

¿Imelda Tuñón aceptará la ayuda monetaria de Maribel Guardia?: La cantante hace duras revelaciones

[VIDEO] En EXCLUSIVA para Venga La Alegría, Imelda Tuñón da nuevos detalles sobre el pleito legal que enfrenta contra Maribel Guardia.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×