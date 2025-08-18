“La gente daña y daña... me persiguieron por toda la ciudad”, Maribel Guardia revela sentirse perseguida por la prensa

inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca

Tras el incesante acoso de algunos medios de comunicación, Maribel Guardia reveló sentirse perseguida por la prensa. Incluso, aseguró que ha sentido miedo de sufrir algún siniestro por lo mismo.

