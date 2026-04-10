¿Por una infidelidad? Marichelo rompe el silencio sobre su separación de Jorge D’Alessio
Visiblemente afectada, Marichelo Puente habló por primera vez sobre su separación de Jorge D’Alessio y reaccionó a los rumores de una supuesta infidelidad.
Visiblemente afectada, Marichelo Puente habló por primera vez sobre su separación de Jorge D’Alessio. Entre otras cosas, la hermana de Anahí fue cuestionada sobre una supuesta infidelidad y dejó en claro que su principal enfoque es el bienestar de sus hijos.