¡Huyó! Marina de Tavira fue cuestionada por su relación con Diego Luna y, de manera amable, dio la media vuelta

Antes de defender y elogiar la carrera de Yalitza Aparicio, Marina de Tavira dio media vuelta al escuchar la palabra ‘amor’, pues al ser cuestionada por su relación con Diego Luna, prefirió dar la media vuelta.

