¡Huyó! Marina de Tavira fue cuestionada por su relación con Diego Luna y, de manera amable, dio la media vuelta
Antes de defender y elogiar la carrera de Yalitza Aparicio, Marina de Tavira dio media vuelta al escuchar la palabra ‘amor’. Aquí lo que sucedió.
TV Azteca
Antes de defender y elogiar la carrera de Yalitza Aparicio, Marina de Tavira dio media vuelta al escuchar la palabra ‘amor’, pues al ser cuestionada por su relación con Diego Luna, prefirió dar la media vuelta.
Galerías y Notas Azteca UNO