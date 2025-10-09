¿Hay conflicto en Exatlón? Diana Núñez y André Raya rompen el silencio sobre su supuesta rivalidad

En Exatlón México, las rivalidades reales o imaginadas suelen despertar tanta emoción como las competencias. Esta vez, el centro de atención lo ocuparon Diana Núñez y André Raya, dos atletas que comparten pasado en el frontenis y cuya relación generó rumores entre los seguidores. ¿Había tensión entre ellos o todo fue un malentendido?

¿Cuál fue el origen de la supuesta rivalidad entre Diana Núñez y André Raya?

Aunque Diana Núñez formó parte del Equipo Rojo en la séptima temporada de Exatlón México, y André Raya compitió en Exatlón Draft: El Ascenso 2025, los comentarios de la audiencia no tardaron en señalar una aparente frialdad entre ambos. La conexión entre ellos viene desde antes del reality, en el mundo del frontenis, donde sus caminos se cruzaban con poca frecuencia por las diferencias entre los torneos femeniles y varoniles.

En una reciente conversación en redes, los atletas hablaron abiertamente del tema. Diana, con su estilo directo, sacó a relucir la pregunta incómoda: ¿le caía mal a André? La respuesta fue clara. Aunque en algún momento no compartieron intereses, André dejó en claro que no hay rencores ni conflictos personales.

¿Por qué no convivían en el mundo del frontenis?

Ambos señalaron que las dinámicas propias del deporte contribuyeron a su escasa convivencia. Mientras las competencias femeniles y varoniles suelen organizarse en sedes distintas, el ritmo de vida competitivo, los torneos y los entrenamientos también hacían que coincidieran muy poco. A eso se suma el estilo reservado de André, quien admitió que tiende a estar más en solitario, algo que Diana no dudó en reconocer con humor.

Lejos de cualquier fricción, lo que se percibió como distancia era simplemente la falta de interacción natural entre dos atletas con agendas y contextos distintos. Diana incluso mencionó que André suele estar en ambientes diferentes, como el club deportivo, lo cual también marcó una diferencia en sus círculos sociales.

¿Cómo es su relación actualmente dentro de Exatlón México?

Aunque no coincidieron en la misma temporada de Exatlón México, este tipo de aclaraciones dejan claro que el ambiente entre atletas no siempre está marcado por el drama. La charla sirvió para desmentir teorías y mostrar que, a veces, la distancia no es sinónimo de enemistad, solamente es el resultado de caminos que se cruzan sin llegar a coincidir del todo.

Los seguidores del programa ahora tienen más contexto y, como siempre, podrán seguir especulando, pero esta vez con las versiones de los propios protagonistas.