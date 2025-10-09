Mute, sirviente y compañero de viaje… el divertido juego de los Azules en la Barraca de Exatlón México

La convivencia en Exatlón México permite momentos donde el aburrimiento se convierte en creatividad, una vez que se terminan los retos físicos del día. En la Barraca, el Equipo Azul encontró una forma bastante peculiar de pasar el tiempo entre entrenamientos, bromas y largas jornadas sin competencia. La dinámica incluyó una broma inusual, risas inevitables y un toque de picardía.

¿Qué juego inventaron los del Equipo Azul en la Barraca?

Con tanto tiempo libre entre actividades, los integrantes del Equipo Azul decidieron animar el ambiente con un juego que puso a prueba su sinceridad: ¿a qué rival mutearías, a quién elegirías de sirviente y con quién te irías de viaje, de entre los miembros del Equipo rojo? Las reglas eran simples, pero las respuestas terminaron por causar carcajadas… y dejar claro quiénes les caen mejor en la pista y fuera de ella de entre sus rivales.

El primero en lanzar la pregunta fue Koke Guerrero, quien aclaró que la dinámica estaba dirigida hacia los atletas del Equipo Rojo. La respuesta de Doris del Moral fue directa: convertiría a “Mono” Osuna en su sirviente, viajaría con Aristeo Cázares por ser todo un aventurero, y dudó entre Paulette, Benyi y Humberto para el incómodo papel de silenciado del día.

¿Quiénes fueron los más mencionados por los Azules?

Antonio González no se quedó atrás, señaló a Edna como la compañera a silenciar. Para viajar, dudó entre Mati Álvarez y Aristeo, aunque terminó reconociendo que cualquiera de los dos sería buena compañía. También se unió a la idea de tener a “Mono” como asistente personal, listo para cumplir hasta los caprichos más mínimos.

La dinámica continuó con Alexis, quien prefirió irse de viaje con Carol. Le dio la palabra a Paola, que no dudó en elegir a Luis como compañero ideal después de haber convivido en Exatlón Draft: El Ascenso, también silenciaría a Edna, mientras que Humberto fue visto como el candidato perfecto para cargar maletas y a ella, gracias a su gran tamaño y fuerza.

¿Qué dijo Koke sobre los del Equipo Rojo?

Finalmente, Koke también entró en el juego y se unió a la ola de comentarios sobre “Mono”, a quien silenciaría, aunque confesó que Aristeo también era ruidoso… pero le hacía reír. Para viajar, eligió a Tayli, y al igual que Paola, imaginó a Humberto cargando sus pertenencias durante todo el recorrido.

Este tipo de juegos demuestra que la convivencia en la Barraca es clave para fortalecer vínculos, incluso con rivales. Y aunque todo se dijo en tono de broma, los fans de Exatlón México ya tienen material para especular, reír y debatir.