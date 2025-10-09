17 diseños de Día de Muertos para uñas cortas, ideales para mujeres que trabajan

Si tu festividad favorita es Día de Muertos, ya estamos en la época de que tu manicura lleve florecitas de cempasúchil, pan tradicional y calaveritas de azúcar. Para inspirarte, te compartimos algunos diseños originales de uñas de Día de Muertos, para que los crees en casa o le enseñes las imágenes a tu manicurista.

La inspo que te presentaremos es para uñas cortas, en caso de que tu rutina diaria de trabajo suela impedirte llevar uñas largas con comodidad.

17 ideas de manicure de Día de Muertos para uñas cortas

1. Uñas con papel picado

No necesitas demasiado espacio en tus uñas para agregar dibujos de papel picado; eso sí, se requiere buen pulso y paciencia. En este caso, también tenemos un dibujo de conejito inspirado en una mascota.

2. Uñas con cempasúchil

Existen muchas maneras de plasmar la belleza del cempasúchil en tus uñas. Por ejemplo, de manera realista y con un elegante fondo negro para contrastar el tono brillante de los pétalos.

3. Con fondo transparente

Otra manera de equilibrar los colores vivos es empleando un fondo completamente transparente. En este diseño de Día de Muertos encontramos flores, una calaverita, un corazón que nos recuerda a artesanías tradicionales y una representación de Frida Kahlo.

4. En morado

Prácticamente, puedes elegir los tonos que prefieras para acompañar tu decoración de Día de Muertos. Por ejemplo, pintar tus uñas de violeta y añadir un efecto ‘chrome’ puede ser una excelente idea.

5. Uñas al óleo

No solo es importante qué dibujos incluir en tus uñas de Día de Muertos, sino también qué efecto te gustaría plasmar. Por ejemplo, aquí parece que las figuras se hicieron como un cuadro al óleo.

6. Como calaverita de azúcar

Un fondo blanco con un borde contrastante y florecitas de colores, nos remite perfectamente a una calaverita de azúcar. Para equilibrar, en este diseño se usaron tonos de morado y naranja.

7. Uñas con calaveritas

Además de las clásicas Catrinas, puedes utilizar dibujos de calaveritas completas. Para relacionarlas más con la festividad, se emplean flores de colores.

8. Pan de muerto en 3D

En nuestras ideas de inspiración no podía faltar el clásico pan de muerto, pero con un twist: agregada como una pieza en 3D.

9. Flores brillantes

En este diseño no solo destaca el estilo realista de los pétalos, sino también el hermoso acabado brillante del manicure.

10. Uñas eclécticas

De nuevo tenemos un pan de muerto en 3D, acompañado con una flor de cempasúchil con el mismo formato. En las demás uñas no se le bajó al brillo, sino se hizo una divertida mezcla con huesitos pintados y hasta telarañas.

11. Diseños mini

Tener uñas muy cortitas no te limita para añadir dibujos súper creativos y específicos. Para muestra, tenemos este diseño.

12. Acabado mate

Así como nos fascina el acabado brillante, el acabado mate puede ser perfecto para un diseño un poquito más sobrio y combinable.

13. Calaveritas de azúcar con cempasúchil

Si pudiéramos transformar la típica y deliciosa calaverita de azúcar en un manicure, este sería el resultado perfecto.

14. Diseño abstracto

No necesariamente tienes que incluir dibujos específicos o colores vivos. Aquí, basta con un tono de temporada otoñal y una textura artesanal para tener un manicure muy ad hoc.

15. En tono nude

Tampoco el tono nude está peleado con el Día de Muertos para usarse como fondo. Hasta te puede ayudar a resaltar los dibujos tradicionales.

16. Uñas artesanales

Si algo distingue a la festividad, es el colorido. Por eso, llevarla en las uñas puede ser un gran pretexto.

17. Minimalismo total

A veces solo necesitas un cuidado impecable en tus uñas y un dibujo diminuto para celebrar Día de Muertos como se debe con tu look.

