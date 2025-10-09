¿Cómo le va a Mosura después de Exatlón Draft El Ascenso? Revelan detalles de su polémica broma y ella reacciona

Desde su paso por Exatlón Draft: El Ascenso, Mosura López se convirtió en una de las competidoras más comentadas de la temporada. Su talento en el atletismo la colocó como una de las favoritas del público, pero también protagonizó una de las polémicas más sonadas del programa. Hoy, a semanas de su salida, su nombre sigue dando de qué hablar entre exatletas y fans.

¿Qué pasó con la broma de Mosura en Exatlón México?

Todo comenzó con una broma dentro del reality que se salió de control. En su momento, Mosura fingió una lesión durante una competencia, lo que generó molestia entre varios exatletas y seguidores del programa. La situación fue interpretada como una falta de respeto hacia quienes realmente abandonaron Exatlón México por lesiones graves.

En una charla reciente del programa digital El otro lado de los realities, Diana Núñez, Jessica Sobrino, Andrea Magaña y André Raya recordaron el episodio, lo que aprovecharon para aclarar algunos malentendidos. Diana, quien en su temporada tuvo que salir por una lesión real, reconoció que la broma fue desafortunada y mal ejecutada, pero también admitió que la polémica creció mucho más de lo que debía.

Según Andrea y Jessica, Mosura no fue quien ideó la broma. De acuerdo con ellas, la idea surgió de Luis, otro integrante del equipo, y originalmente la ejecución recaería en Thayli, quien finalmente se negó. Fue entonces cuando Mosura terminó por participar, sin imaginar la reacción que provocaría.

¿Qué dijeron los atletas sobre Mosura?

A pesar de la controversia, los excompetidores coincidieron en que Mosura es una persona amable y genuina. Andrea destacó su buen carácter, mientras Jessica insistió en que no era justo culparla únicamente a ella, ya que todo el equipo estuvo involucrado en la broma.

André Raya, por su parte, señaló que ya no formaba parte del grupo cuando ocurrió el incidente y prefirió no revivir su tristeza por haber sido eliminado, aunque apoyó la idea de que el tema se había exagerado.

¿Cómo es la vida de Mosura después de Exatlón Draft El Ascenso?

Actualmente, Mosura López sigue enfocada en el deporte. La atleta de Mexicali, Baja California, continúa entrenando en las disciplinas en las que ha destacado desde 2019, especialmente en carrera con vallas.

Mosura compartió que ha absorbido la experiencia como una oportunidad de múltiples enseñanzas que le permiten avanzar en su vida y en el deporte que ama. Incluso tomó con buen humor los comentarios acerca de la situación, lo cual expresó en sus historias de Instagram.

Aunque su paso por Exatlón México estuvo marcado por esa polémica, su carisma y talento le han permitido mantener el apoyo de muchos fans, quienes reconocen su esfuerzo dentro y fuera de la competencia.