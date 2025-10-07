inklusion logo Sitio accesible
¡Mario Bezares alza la voz y le pone un alto a Jorge Gil por declaraciones sobre Paco Stanley!

Tras haber revelado detalles del asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares le pone un alto a Jorge Gil y asegura que no le dará reflectores. Aquí los detalles.

Tras haber revelado detalles del asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares le pone un alto a Jorge Gil y asegura que no le dará reflectores, pues él ya le habría dado ‘carpetazo’ al tema. Entre otras cosas, Mario Bezares subrayó que está tranquilo con su presente.

