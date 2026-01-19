¿Ya dio vuelta a la página? Mauricio Ochmann revela cómo lleva el duelo su hija Kailani y detalla cómo es la relación entre sus hijas

Con el corazón en la mano, Mauricio Ochmann reveló cómo acompañó a su hija Kailani para entender y sanar la pérdida de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. En medio de este proceso, el actor caminó por primera vez en una alfombra roja con sus dos hijas en la premier de su película Familia a la Deriva, donde Kailani dejó ver que el talento y los reflectores ya corren por sus venas. ¿Cómo se llevan las hijas de Mauricio Ochmann? Esto contó el actor.