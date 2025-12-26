Y antes de Pandora, ¿qué? Mayte Lascurain cuenta en exclusiva lo que hacían previo al exitoso trío
Mayte compartió cómo nació Pandora y cuáles fueron sus primeros trabajos musicales. ¿Cuál fue su primer paso rumbo al éxito? ¡No pierdas detalle!
Fernanda Mede, Isabel y Mayte Lascurain, iniciaron juntas hace 40 años una aventura que sigue vigente: Pandora. En exclusiva, Mayte compartió cómo nació este exitoso trío y cuáles fueron sus primeros trabajos musicales. ¿Cuál fue su primer paso rumbo al éxito? ¡No pierdas detalle!