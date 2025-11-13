inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡No estoy en medio!”, ¿M’Balia traicionó a sus excompañeros? Así reaccionó la cantante

M’Balia, quien ahora estaría ‘del lado’ de Erika Zaba, Kalimba y Ari Borovoy, reaccionó a los supuestos señalamientos de sus otros compañeros que se sentirían traicionados.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

M’Balia, quien ahora estaría ‘del lado’ de Erika Zaba, Kalimba y Ari Borovoy, reaccionó a los supuestos señalamientos de sus otros compañeros que se sentirían traicionados. Además, respondió a las críticas de las ‘nuevas versiones’ y el supuesto playback de ‘OV4'.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×