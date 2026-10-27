¿Cuál es la frecuencia recomendable para tener intimidad? ¡Esto dice la sexóloga Elsy Reyes!
¿Crees que tienes poca intimidad con tu pareja? ¿Cómo afecta la falta de intimidad en las parejas? La sexóloga Elsy Reyes aclaró los mitos y despejó las dudas.
¿Cuántas veces es recomendable tener intimidad? ¿Cuánto tiempo sin sexo es ‘demasiado’? La sexóloga Elsy Reyes nos acompañó para aclarar si existe una ‘tarifa’ o frecuencia recomendada clínicamente. ¿Cómo percibes la ausencia de sexo con tu pareja? ¡Toma nota y comparte!