Rafa Mercadante manda CONTUNDENTE mensaje luego de quedar nominado en La Granja VIP: “La voy a ver desde el cielo en el infierno”

Este martes Rafa Mercadante y Niurka hablaron sobre cómo vieron a Azalia Ojeda en la Gala del pasado lunes. Los Granjeros expresaron que la vieron molesta, “rabiosa y ardidísima” fueron las palabras que utilizaron para describirla. Por su parte Niurka dijo que era una obligación que Azalia pidiera disculpas por los comentarios que hizo de las hijas del Granjero.

