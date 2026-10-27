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Rafa Mercadante manda CONTUNDENTE mensaje luego de quedar nominado en La Granja VIP: “La voy a ver desde el cielo en el infierno”

El Granjero expresó su molestia ante una situación ocurrida durante la Gala del pasado lunes en La Granja VIP.

Este martes Rafa Mercadante y Niurka hablaron sobre cómo vieron a Azalia Ojeda en la Gala del pasado lunes. Los Granjeros expresaron que la vieron molesta, “rabiosa y ardidísima” fueron las palabras que utilizaron para describirla. Por su parte Niurka dijo que era una obligación que Azalia pidiera disculpas por los comentarios que hizo de las hijas del Granjero.

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