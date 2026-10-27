"¡Es absurda!”, Frank Díaz de Parchís reacciona a la ‘rivalidad’ que plantea la serie de Timbiriche

Frank Díaz, ‘la ficha azul’ de Parchís, reaccionó a la serie de Timbiriche, donde se retrata una presunta rivalidad entre ambas agrupaciones infantiles. Además, el cantante español reveló que Benny Ibarra le expresó su descontento por la forma en que se aborda la historia de Timbiriche en el material audiovisual. ¿Parchís llevaría su historia a una bioserie? ¡Esto reveló Frank Díaz!