¿Buscas darle un giro al look de Catrina? ¡Checa estas ideas para lucir a la moda en Día de Muertos!

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¡Vístete a la moda en Día de Muertos y dale un giro al look de Catrina! Checa la pasarela de Ponte Bonita y roba todas las miradas con elegancia del más allá.
¡Elegancia desde el más allá! Si quieres lucir a la moda en este Día de Muertos, checa las ideas que presentó Kristal Silva en la pasarela de Ponte Bonita. ¡Dale un giro al look de Catrina con estampados, accesorios y los elementos que resaltan los diseños!