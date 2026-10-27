¡Así se vivió la alfombra roja del musical Tom Sawyer!

Durante la alfombra roja del estreno del musical producido en México por Jorge Ortiz de Pinedo, Tom Sawyer, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez presentaron a sus hijos Máxima y León ante los medios, quienes confesaron si les gustaría dedicarse a la actuación. Regina Ortiz de Pinedo, quien debuta siguiendo los pasos de su abuelo y de su mamá, Andrea Torre, compartió los consejos que ha recibido. Por otro lado, Edgar Vivar, Mauricio Islas y Liliana Arriaga, también se hicieron presentes en el estreno del musical.