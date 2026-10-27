¿Cómo enfrentar la pérdida de una mascota o un ser de compañía? Esto dice la tanatología
¿Por qué el duelo de una mascota no es reconocido socialmente? El tanatólogo Enrique Gou nos compartió consejos para enfrentar un duelo de un ser de compañía.
¿Qué es lo más difícil de perder una mascota? Una mascota no sólo es un animal de compañía, es un miembro más de la familia y por eso, cuando muere, puede ser un momento muy doloroso. El tanatólogo Enrique Gou nos acompañó para enseñarnos a enfrentar el duelo por la pérdida de una mascota o un ser de compañía.