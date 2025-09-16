inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡México es Otro Mundo! Así se vivieron las fiestas patrias en la familia Azteca

La familia Azteca se unió para celebrar las fiestas patrias, donde artistas como Alicia Villarreal, Camila Fernández, Mario Girón y más celebridades, dejaron claro que México es Otro Mundo.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

La familia Azteca se unió para celebrar las fiestas patrias, donde artistas como Alicia Villarreal, Camila Fernández, Mario Girón, Los Askis, Margarita y más celebridades, dejaron claro que México es Otro Mundo. ¡Revive los mejores momentos y no pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×