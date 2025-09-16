Preocupa la salud de Lily Collins: así lucía antes y después de bajar de peso

Lily Collins volvió a acaparar titulares, pero esta vez no fue solo por su elegancia. La actriz británica asistió al desfile de Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York y las redes explotaron con miles de comentarios sobre su peso; algunos hasta se preocuparon por su salud.

Su aspecto físico generó todo tipo de reacciones: desde la admiración por su look metálico hasta una profunda preocupación por su delgadez, sobre todo por la diferencia de cómo lucía antes y después de su reciente aparición en público.

(Instagram @lilycollins/Especial) Así luce Lily Collins en 2025; y la famosa actriz en 2009.

¿Qué pasó con Lily Collins y por qué causó tanto revuelo?

La actriz protagonista de ‘Emily in Paris’ eligió un conjunto metálico muy Calvin Klein: top corto de tirantes y falda midi a la cadera que dejaban al descubierto buena parte de su torso. Complementó con sandalias de tiras delgadas y un beauty look minimalista.

Crédito: Instagram/LillyCollins Preocupa en redes sociales la delgadez de Lily Collins

Sin embargo, la delgadez de Lily no pasó desapercibida. Muchos recordaron que ella misma ha hablado en el pasado sobre haber atravesado un trastorno alimenticio en su adolescencia y aunque actualmente parece estar bien de salud, su aspecto hizo sonar las alarmas entre fans.

¿Qué dicen los seguidores de Lily Collins?

Los comentarios no tardaron en aparecer: “Espero que esté bien”, “No recordaba que fuera tan delgada”, y “Esto es muy fuerte”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que inundaron X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Algunos fueron más críticos, cuestionando el outfit y el tipo de mensaje que puede transmitir a las nuevas generaciones.

Instagram/Lily Collins Lily Collins luce mucho más delgada en fotografías recientes

Incluso hubo quienes se enfocaron en el cuidado, escribiendo mensajes de aliento y deseándole lo mejor. Porque sí, Lily tiene un fandom fiel que no solo la admira, también la protege.

¿Qué es el estándar de belleza en la moda?

Este episodio reabrió una vieja discusión que nunca deja de estar vigente: la presión sobre los cuerpos femeninos en la industria de la moda. Ver a celebridades extremadamente delgadas puede normalizar —incluso sin quererlo— cuerpos poco saludables, y eso es un problema cuando se tiene tanta influencia.

Según expertos en salud mental como la Dra. Linda Becker, citada en Psychology Today, la exposición constante a ciertos ideales físicos puede afectar directamente la autoestima y los hábitos alimenticios, especialmente en personas jóvenes. Y aunque cada cuerpo es diferente, el contexto sí importa.

¿Qué podemos aprender de todo esto?

La salud física y emocional debe estar por encima de cualquier look. Lily Collins es, sin duda, una mujer talentosa, hermosa y fuerte, pero este tipo de apariciones públicas nos recuerdan lo importante que es seguir cuestionando los estándares impuestos.

Afortunadamente, ella misma ha sido siempre muy honesta sobre su historia, y de la importancia de rodearse de un entorno que la cuide.