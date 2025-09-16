¿Qué trabajo te toca en el establo de La Granja VIP según tu cumpleaños? ¡Sorpréndete!

Mientras La Granja VIP se estrena de forma oficial a través de la señal de Azteca UNO , te invitamos a participar en esta divertida actividad: ¡dinos en qué mes cumples años y te asignamos una tarea del establo, hay trabajo todo el año cuando de cuidar animales se trata!

¿Qué trabajo te toca hacer en el establo de La Granja VIP?

¡No sólo celebridades como Alfredo Adame y Jawy Méndez tendrán que ensuciarse las manos con estiércol! Al preguntarle a la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini sobre qué trabajos conviene hacer más en un establo según los meses del año estos fueron los roles que nos asignó: ¡son muy interesantes!

DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO

Si naciste en los meses más fríos del año, entonces te correspondería darle mantenimiento al establo y proteger a los animales del frío: reforzar las instalaciones, encargarte de que haya heno suficiente, proporcionar un refugio adecuado y cambiar constantemente el agua para que no se congele formarían parte de tu trabajo si cumples años en estos meses.

MARZO, ABRIL Y MAYO

En marzo, abril y mayo llega la primavera, el calor y también ¡los nacimientos!, debido a esto tu tarea primordial será atender a los animalitos recién nacidos, estar al pendiente de las hembras que entren en labor de parto en el establo y también vigilar que ya comience a haber alimento fresco en las bodegas.

JUNIO, JULIO Y AGOSTO

Si cumples años en estos meses correspondientes al verano, te corresponde encargarte de labores como el pastoreo, el manejo del heno y el destete de los animales jóvenes: ¡también podrías asegurarte de que el ganado cuente con lugares sombreados y abundante agua fresca para aliviar el intenso calor!

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Con el otoño y la proximidad de las estaciones más frías del año, podrías encargarte de revisar la salud general de los animales antes de esta época dura, comenzar a reforzar el establo y almacenar las primeras cargas de paja y heno... ¡qué tal!

Si bien la IA nos recordó que no existe una base científica para asignar tareas en los establos conforme al mes de nacimiento, esta resultó ser una actividad bastante divertida para calentar motores antes de que comience lo mero bueno en La Granja VIP : ¡a moverse al ritmo del country!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP, el reality show del que todo México habla, se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas esta divertida propuesta en la que las celebridades se despedirán del glamour para ponerse a trabajar!