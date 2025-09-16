Esta semilla puede ayudarte a eliminar el colesterol malo de tu sangre

Actividad física y alimentación balanceada deben ser las recomendaciones más difundidas por los médicos a nivel mundial. Es que evitar el sedentarismo es muy importante para el organismo y lo que comemos ayuda a sumar nutrientes que permiten reducir los niveles de colesterol malo y benefician a la salud en su totalidad.

Si nos enfocamos en la alimentación, es fundamental aprender a escoger los productos que consumimos a diario. De esta manera, podemos saber qué vitaminas, minerales y demás nutrientes le estamos aportando a nuestro cuerpo, además de saber qué elementos perjudiciales estamos evitando.

El colesterol malo y la salud

Desde el Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, precisan que el colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre y que ayuda a formar células saludables. Sin embargo, advierte que “los niveles altos de colesterol pueden aumentar el riesgo para una enfermedad cardíaca”.

Los expertos de esta entidad señalan que el colesterol alto, las grasas y otras sustancias pueden acumularse en los vasos sanguíneos llamados arterias, dificultando que fluya suficiente sangre. “Un trozo de placa puede desprenderse y formar un coágulo de sangre, ocasionando un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular”, remarcan y dejan en claro la necesidad de prevenirlo.

Una semilla contra el colesterol

El Instituto Mayo Clinic precisa que para combatir el colesterol se debe optar por una alimentación saludable, realizar ejercicio regular y, a veces, recurrir a medicamentos prescritos por un profesional. Si nos centramos en la alimentación es en donde toma protagonismo una pequeña semilla con grandes beneficios.

Se trata de las semillas de lino, conocidas como linaza, sobre la cual se destaca su contenido de ácido graso omega-3 llamado ácido alfalinolénico. Este alimento es muy bueno para el corazón, destaca Mayo Clinic, ya que se utiliza para “reducir el colesterol y la glucosa en la sangre, y para tratar afecciones digestivas”. Por lo tanto, es aconsejable consumir una cucharada de estas semillas a diario para contribuir así con la prevención de enfermedades cardíacas.