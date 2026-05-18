¡Vota por tu favorita de Miss Alegría! Conoce la tabla de posiciones y las nominadas del cuarto programa
Ariana y Renata presentaron sus reportajes, repasamos la tabla de posiciones y conocimos a las nuevas nominadas de Miss Alegría. ¡Vota por tu favorita!
Luego de disfrutar de los asombrosos reportajes de Ariana y Renata en Miss Alegría, conocimos a las nominadas de esta semana del reality más tierno de la televisión: Michelle, Lua y Ariana; además, repasamos la tabla de calificaciones y posiciones. ¡No olvides votar por tu favorita!