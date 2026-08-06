Venga La Alegría | Programa 6 de agosto 2026 Parte 2 | Nuevos detalles en la demanda millonaria contra Alicia Villarreal y Carlos Trejo como el primer Granjero confirmado para La Granja VIP 2

La emoción estuvo a todo lo que da en el programa de Venga La Alegría este 6 de agosto. En la Zona de Espectáculos, Kristal y Ricardo nos presentaron nuevos detalles sobre la denuncia que un extrabajador interpuso contra Alicia Villarreal. En el Sin Palabras, el conflicto estalló con la expulsión de Kike Mayagoitia y se hizo oficial la revelación de Carlos Trejo como Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada.