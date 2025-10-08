inklusion logo Sitio accesible
Mitzy se defiende del ‘polémico’ vestido de Dulce... ¡Ojo a la bioserie del diseñador!

Mitzy alza la voz y se defiende de los señalamientos de Romina Mircoli por el ‘polémico’ vestido de Dulce. ¡Ojo que se viene una prometedora bioserie!

Mitzy alza la voz y se defiende de los señalamientos de Romina Mircoli por el ‘polémico’ vestido de Dulce; además, también habló por Lis Vega y asegura que nunca convivió con la hija de Dulce. ¡Ojo a lo que se viene en su bioserie!

