Kunno lanza polémico mensaje sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Al influencer Kunno en sus redes sociales lo hemos visto compartiendo una gran amistad con Ángela Aguilar y Christina Nodal, en donde los vemos muy juntos creando varios videos de comedia o simplemente pasando el tiempo juntos.

Christian Nodal reacciona al ataque homofóbico que sufrió su amigo Kunno [VIDEO] Christian Nodal sin filtros, el cantante ha establecido una buena relación con los medios y no duda en responder todas las preguntas que se le hacen. Esto dijo sobre la supuesta relación que sostiene con Kunno.

No obstante, el creador de contenido mexicano ya declaró que no quiere hablar más sobre ellos, manteniendo toda su amistad oculta del ojo público. Comentarios que sorprendieron a varios usuarios. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué comentó Kunno al respecto?

Recientemente, el creador de contenido fue abordado por los medios de comunicación en las afueras de Televisa, donde fue cuestionado sobre su amistad con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Kunno frente a los medios, explicó que él mantiene una gran relación con la pareja de artistas, demostrando su gran cariño hacia ellos.

Explicando que el influencer no estará presente en el cumpleaños de la hija de Pepe Aguilar el 8 de octubre, puesto que va a participar en un reality show y no podrá acudir, aclarando las sospechas y rumores sobre una posible enemistad entre ellos.

Por otra parte, dentro de los comentarios que dejó, explicó que ya no quiere hablar sobre la pareja, ya que la gente puede tergiversar la información que se proporciona. Recalcando que entre ellos no hay ningún malentendido y mantienen una gran amistad.

¿Qué pasó entre Kunno y Christian Nodal?

Hace un par de meses se hizo viral un video donde Kunno y Christian Nodal se les ve besándose, provocando gran conmoción entre los usuarios. Pero el influencer rápidamente aclaro que se trató de un video realizado con IA, explicando que solamente mantiene una buena amistad con el cantante y solicitando que dejen de divulgar las imágenes.

Por suerte, rápidamente todo el chisme pasó, y no genera complicaciones en su amistad con la cantante Ángela Aguilar y su pareja. Quienes continúan viéndose y realizando todo tipo de contenido para redes sociales, pasando un buen rato juntos, fortaleciendo su gran amistad.