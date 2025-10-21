¡Romantic Style in the World! Nigga revela detalles de su concierto en la CDMX
El foro de Venga La Alegría se llenó de ‘flow romántico’ con la visita de Nigga, quien está promocionando su próximo concierto en la Ciudad de México. ¿Qué sorpresas está preparando para su presentación en la Arena CDMX? ¡Aquí los detalles!
