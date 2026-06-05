“La van a hacer más famosa... va a monetizar”, Niurka alzó la voz por el hate hacia Ángela Aguilar

Niurka Marcos salió en defensa de Ángela Aguilar por el hate que recibe en redes sociales y opinó sobre los rumores de la supuesta disputa entre Nodal y su papá por el uso de su nombre artístico y su marca. Además, envió un mensaje a Maribel Guardia por el pleito legal con la madre de su nieto. ¡También repartió consejos para Alicia Villarreal y Ana Bárbara! ¿Volverá a hablar de Juan Osorio? Esto contestó Niurka.