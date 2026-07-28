“Le tenía miedo": Ixdit y Claudia revelan quiénes son sus maestros favoritos en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las cocineras hicieron un recuento de todos los profesores y expertos que han tenido en MasterChef 24/7 y reconocieron el gran trabajo que hay en enseñarles.
Para Ixdit y Claudia, todas las clases que toman en MasterChef 24/7 son especiales porque consideran que siempre hay algo nuevo que aprender. Es por esto que hablaron de cuáles han sido sus favoritas y Clau terminó confesando que antes de entrar le tenía un poco de miedo al Chef Édgar Núñez, ya que escuchó que era muy estricto, pero cuando lo conoció se dio cuenta del gran profesional que es.