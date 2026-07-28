Sebastián estuvo a punto de abandonar Survivor y estalla la polémica por la actitud de Julio Camejo

El más reciente episodio de Survivor México: La reliquia en llamas dejó momentos de alta tensión. Sebastián estuvo a punto de abandonar la competencia tras verse rebasado por las emociones. Sin embargo, su vuelta estuvo marcada por la actitud de Julio Camejo, quien se burló de él, un comportamiento que algunos calificaron como desagradable. Además, durante la emisión se reveló que Julio tomó el fragmento de la reliquia de Azalia.