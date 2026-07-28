¡Fuerte enfrentamiento entre Ixdit y Carmen en MasterChef 24/7! (VIDEO)

La rivalidad entre Ixdit y Carmen está en un punto crítico, en especial después de todo lo que se dijeron en el cara a cara de MasterChef 24/7. Es por esto que “la güera” no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar con su compañera y la enfrentó diciéndole que su molestia empezó desde que se le perdió una plancha y luego vio que estaba entre sus cosas. Al respecto, Carmen aseguró que ella no es ladrona y también se deslindó del huevo roto que apareció en su bolsa hace un par de semanas.